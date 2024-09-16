Мінприроди повідомило про якість води в місцях водозаборів Київщини — Finance.ua

Мінприроди повідомило про якість води в місцях водозаборів Київщини Сьогодні 17:44 — Світ

Якість води в місцях водозаборів м. Києва на річці Десна станом на 16 вересня перебуває в межах норми.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в понеділок.

У пункті водозабору міста Бровари фіксується незначна зміна за хімічним споживанням кисню з 28,37 до 33,2 мг на дециметр кубічний, при нормі 30 мг на дециметр кубічний. Розчинений кисень вище норми, хоч і трохи знизився з 6,22 до 5,4 мг на дециметр кубічний. Ризиків для здійснення водозабору немає, — йдеться в повідомленні.

Забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води річки Сейм на Чернігівщині. Загибелі риби не виявлено, фіксується потемніння води.

За результатами вимірювань пріоритетних забруднювальних речовин проб води річок Сейм та Десна, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено, — розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, у серпні було отримано інформацію від Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області про погіршення якісного стану води в річці Сейм: ішлося про забруднення води, що рухається за течією Сейму, а також про море риби в ньому. Перевищень хімічних і високотоксичних компонентів у річках Сейм та Десна не було виявлено, забруднення виявилися органічними.

Загрози питному водопостачанню населення у Чернігівській та Сумській областях не було. В обох річках було заборонено купання та вилов риби. 5 вересня забруднювальні органічні речовини дійшли Десною до Чернігова, пересуваючись найглибшою частиною річки окремими плямами й поступово осідали на дно, 15 вересня вони досягли Київської області. За даними Київводоканалу та оцінками вчених, очисні споруди Київводоканалу впораються із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору української столиці.

Загалом у Сумській області у Сеймі було зібрано та поховано понад 12 тонн загиблої риби, а у Чернігівській області у Десні та Сеймі — 19 тонн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.