Міноборони заявило про випередження плану оборонних контрактів на 18% — Finance.ua

Станом на серпень 2025 року українські виробники оборонної продукції, які працюють за контрактами, укладеними з Міністерством оборони України під державні гарантії у 2024 році, виконують зобов’язання з випередженням графіка на 18%.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
У межах цієї програми в 2024 році Міноборони уклало 11 контрактів з 8 вітчизняними підприємствами строком на три роки.
Загальна сума держгарантій, передбачених держбюджетом-2024, перевищила 24 млрд грн.
Постачання охоплюють широкий спектр техніки та спеціального обладнання: броньовані бойові автомобілі та медичні евакуаційні машини, вантажну техніку спеціального призначення, паливозаправники та інші засоби забезпечення ЗСУ.
«Державні гарантії під оборонні контракти стали ефективним інструментом для одночасного посилення армії та підтримки українських виробників. Ми не лише отримуємо техніку для фронту, а й формуємо нові робочі місця, розвиваємо технології та зміцнюємо економіку. Це приклад того, як оборонні інвестиції працюють на перемогу і майбутнє України», — зазначив керівник Департаменту закупівель Міноборони полковник Олександр Осадчий.
Міністерство оборони планує подальший розвиток програми укладання контрактів під державні гарантії.
