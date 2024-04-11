Міноборони виграло арбітражі на понад ₴108 мільйонів — Finance.ua

Міноборони виграло арбітражі на понад ₴108 мільйонів Сьогодні 16:17 — Фондовий ринок

Міноборони виграло арбітражі на понад ₴108 мільйонів

Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення, якими присудив стягнути на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 2,7 мільйона доларів США (приблизно 108 мільйонів гривень).

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна для ЗСУ. Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов’язання та вчасно оплатило вартість товарів. Однак, жоден з іноземних постачальників не поставив товар вчасно. Більше того, деякі контрагенти не привезли частину товару, оплачену за договором.

У звʼязку з цим оборонне відомство звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення вартості непоставленого товару та штрафних санкцій за несвоєчасне постачання.

Міноборони також вимагало стягнення відсотків річних за користування коштами.

Арбітраж задовольнив позови Міноборони, й відтепер кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню відомству. Більше того, арбітраж зобов’язав іноземних постачальників сплатити відсотки, які продовжують нараховуватися на кошти до моменту їх повернення Міноборони.

Міністерство оборони України відслідковує виконання постачальниками взятих зобов’язань, аби українське військо отримувало всі види забезпечення вчасно та належної якості. Водночас, Міноборони вживає всіх правових заходів з метою захисту прав та інтересів у відносинах з недобросовісними постачальниками.

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