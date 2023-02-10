Міноборони розрахувалось з боргами на суму близько 21,4 млрд гривень — Finance.ua

Міноборони розрахувалось з боргами на суму близько 21,4 млрд гривень Сьогодні 15:48 — Казна та Політика

Міноборони розрахувалось з боргами на суму близько 21,4 млрд гривень

Міноборони України з початку 2023 року забезпечило погашення дебіторських боргів на суму близько 21 мільярда 400 мільйонів гривень. З них 13 мільярдів 400 мільйонів — прострочена заборгованість.

Про це повідомив міністр Олексій Резніков.

«Посилюємо фінансову та виконавчу дисципліну. Аналіз стану „дебіторки“ — безперервний. Двічі на тиждень ухвалюються рішення щодо практичних кроків. Бо кількість та обсяги контрактів дуже великі», — зазначив Резніков.

Він додав, що процес погашення заборгованості триває безперервно, а цифри змінюються динамічно.

Міністр оборони також нагадав, що 3 жовтня 2022 року було створено комісію з розгляду питань погашення простроченої дебіторської заборгованості з представників профільних структур Збройних Сил України та Міністерства оборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.