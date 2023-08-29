Міноборони презентувало новий дрон. Він здатен нести до 31,5 кг вантажу — Finance.ua
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Міноборони презентувало новий дрон. Він здатен нести до 31,5 кг вантажу

Технології&Авто
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Міноборони презентувало новий дрон. Він здатен нести до 31,5 кг вантажу
Міноборони презентувало новий дрон. Він здатен нести до 31,5 кг вантажу
Міністерство оборони України повідомило про успішне використання на фронті нового дрона українського виробництва «Великий Бандерик».
Його допустили до експлуатації у квітні цього року — процес допуску тривав лише місяць.
Дрон втілив у собі кілька передових ідей:
  • 8 потужних моторів, що забезпечують надійну роботу;
  • здатний нести до 31,5 кг корисного навантаження;
  • багатофункціональна система скидання забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів;
  • можливість віддаленого керування з будь-якої точки світу забезпечується за допомогою універсальної наземної станції.
Міноборони презентувало новий дрон. Він здатен нести до 31,5 кг вантажу
Крім того, «Великого Бандерика» можна успішно використовувати за різних погодних умов та під дією РЕБ.
Нагадаємо, в Україні запустили серійне виробництво дрона Sirko.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
theБабель
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