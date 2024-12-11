Міноборони повернуло у власність держави майновий комплекс на Київщині — Finance.ua

Міноборони повернуло у власність держави майновий комплекс на Київщині Вчора 12:27 — Фондовий ринок

Міноборони повернуло у власність держави майновий комплекс на Київщині

Міністерство оборони повернуло у власність держави незаконно приватизований приватними особами майновий комплекс площею приблизно 1 700 кв. м. Він розташований на земельній ділянці площею понад 5 га в мальовничій місцевості на березі озера у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що приватні особи, які мали адміністративний вплив, фінансові ресурси та депутатські повноваження, незаконно заволоділи майновим комплексом у 2017 році та облаштували там центр відпочинку з вертолітним майданчиком і послугами організації полювання для заможних клієнтів.

Наприкінці 2024 року Міноборони домоглося повернення цього майнового комплексу з незаконного володіння.

У відомстві зауважують, що такі випадки незаконного заволодіння державним майном — не поодинокі. Після розпаду Радянського Союзу на території України залишилося багато мисливських і риболовецьких господарств, власником яких відповідно до законодавства було визначено Міноборони. Ця нерухомість та землі привертали увагу осіб, що прагнули незаконно їх приватизувати.

За останні три роки відомству вдалося повернути 14 об’єктів загальною площею понад 6 500 квадратних метрів і 800 гектарів землі в різних областях України. Він зауважив, що під час війни такі об’єкти мають критичне значення для обороноздатності країни: вони стають базою для розміщення військових, техніки, а також для створення центрів підготовки та реабілітації.

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