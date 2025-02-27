Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям — Finance.ua

Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям Сьогодні 12:20 — Казна та Політика

Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон.

Це рішення триватиме до моменту нормативно-правового врегулювання відповідного питання.

Причиною призупинення стала велика кількість випадків, коли особи, що отримали дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, не поверталися в Україну у визначений термін. Міністерство зазначило, що ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни до законодавства для мінімізації використання культурної дипломатії для незаконного виїзду. Однак питання досі залишається неврегульованим.

«Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни. Для досягнення правової визначеності у цьому питанні міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим», — йдеться у повідомленні Мінкультури.

Наразі Мінкультури розробило проект змін до постанови Кабінету Міністрів «Про правила перетинання державного кордону громадянами України», який зараз перебуває на етапі погодження. Зміни передбачають визначення чітких вимог для надання листів сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

«В зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону. Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості», — додали у відомстві.

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