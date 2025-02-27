Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям

Казна та Політика
8
Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям
Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон.
Це рішення триватиме до моменту нормативно-правового врегулювання відповідного питання.
Причиною призупинення стала велика кількість випадків, коли особи, що отримали дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, не поверталися в Україну у визначений термін. Міністерство зазначило, що ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни до законодавства для мінімізації використання культурної дипломатії для незаконного виїзду. Однак питання досі залишається неврегульованим.
«Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни. Для досягнення правової визначеності у цьому питанні міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим», — йдеться у повідомленні Мінкультури.
Наразі Мінкультури розробило проект змін до постанови Кабінету Міністрів «Про правила перетинання державного кордону громадянами України», який зараз перебуває на етапі погодження. Зміни передбачають визначення чітких вимог для надання листів сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.
«В зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону. Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості», — додали у відомстві.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.