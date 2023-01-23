Міністри країн ЄС схвалили нові санкції проти Ірану — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міністри країн ЄС схвалили нові санкції проти Ірану

13
Міністри країн Європейського союзу погодили новий пакет санкцій проти Ірану. Він стосується осіб, причетних до придушення мирних протестів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter шведського головування в ЄС.
«Міністри прийняли новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомляла, що ЄС збирається запровадити четвертий пакет санкцій проти Ірану за підтримку росії та допомогу їй у війні проти України.
Крім того, нещодавно США ввели санкції проти шести громадян Ірану, причетних до розробки та виробництва безпілотників, які РФ використовує для атак України.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.