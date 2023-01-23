Міністри країн ЄС схвалили нові санкції проти Ірану — Finance.ua

Міністри країн ЄС схвалили нові санкції проти Ірану Сьогодні 16:33

Міністри країн Європейського союзу погодили новий пакет санкцій проти Ірану. Він стосується осіб, причетних до придушення мирних протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter шведського головування в ЄС.

«Міністри прийняли новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомляла, що ЄС збирається запровадити четвертий пакет санкцій проти Ірану за підтримку росії та допомогу їй у війні проти України.

Крім того, нещодавно США ввели санкції проти шести громадян Ірану, причетних до розробки та виробництва безпілотників, які РФ використовує для атак України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.