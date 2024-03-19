Міністри країн ЄС погодили 5 мільярдів євро для допомоги Україні зброєю — Finance.ua

Міністри країн ЄС погодили 5 мільярдів євро для допомоги Україні зброєю Сьогодні 10:15

Міністри країн ЄС погодили 5 мільярдів євро для допомоги Україні зброєю

Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні.

«Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Міністр висловив вдячність колегам за цей крок», — йдеться у повідомленні.

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Пізніше Рада ЄС також повідомила про ухвалення рішення про додаткові 5 млрд євро і створення в рамках Європейського фонду миру Фонду допомоги Україні.

«ЄС виконує свої зобов’язання. Фонд допомоги Україні перетворює наші слова на дії. За допомогою Фонду ми продовжимо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії всіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно», — заявив Жозеп Боррель, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Новостворений фонд дозволить ЄС надалі підтримувати зростаючі потреби Збройних сил України шляхом надання летального та нелетального військового обладнання та тренувань.

Кулеба також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

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«Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення», — заявив міністр.

Минулого тижня постійні представники країн ЄС підтримали збільшення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.

Економічна Правда За матеріалами:

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