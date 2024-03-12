Міністри фінансів ЄС визначилися, кого підтримують на посаду голови МВФ — Finance.ua

Міністри фінансів ЄС визначилися, кого підтримують на посаду голови МВФ
Міністри фінансів Євросоюзу підтримують Крісталіну Георгієву на другий п’ятирічний термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем журналістам у Брюсселі у вівторок, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
За його словами, підтримка була одностайною серед країн-членів ЄС.
«Минулої п’ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність очолити МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські держави-члени фактично висловили таку підтримку», — сказав він.
Поточний п’ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні.
Як пише Bloomberg, рішення виглядало ймовірним вже після того, як фінансові керівники двох найбільших економік блоку — Німеччини та Франції - висловили свою підтримку.
Довідка Finance.ua:
- директор-розпорядник МВФ офіційно призначається Радою директорів установи, що складається з 24 осіб, яких обирають країни-члени;
- Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд у 2019 році. До цього посаду займала Крістіна Лагард;
- Георгієва — друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.
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