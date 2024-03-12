Міністри фінансів ЄС визначилися, кого підтримують на посаду голови МВФ — Finance.ua
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Міністри фінансів ЄС визначилися, кого підтримують на посаду голови МВФ

Світ
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Міністри фінансів Євросоюзу підтримують Крісталіну Георгієву на другий п’ятирічний термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем журналістам у Брюсселі у вівторок, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
За його словами, підтримка була одностайною серед країн-членів ЄС.
«Минулої п’ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність очолити МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські держави-члени фактично висловили таку підтримку», — сказав він.
Поточний п’ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні.
Як пише Bloomberg, рішення виглядало ймовірним вже після того, як фінансові керівники двох найбільших економік блоку — Німеччини та Франції - висловили свою підтримку.
Довідка Finance.ua:
  • директор-розпорядник МВФ офіційно призначається Радою директорів установи, що складається з 24 осіб, яких обирають країни-члени;
  • Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд у 2019 році. До цього посаду займала Крістіна Лагард;
  • Георгієва — друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.
За матеріалами:
Укрінформ
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