Міністр оборони Естонії закликав інвестувати у військову промисловість України — Finance.ua
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Міністр оборони Естонії закликав інвестувати у військову промисловість України

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур виступаючи на полях Галіфаксського міжнародного форуму з безпеки закликав інвестувати в українську військову промисловість.
Про це повідомляє The Hill.
Певкур закликав до нового поштовху у фінансуванні України у власне військове виробництво, зазначивши, що «українці виробляють за рік у шість-сім разів більше гаубиць, ніж виробляється, наприклад, у Франції».
«Їхня промисловість дійсно нарощує виробництво. Вона здатна виробляти військової техніки на суму близько 30 мільярдів доларів на рік, але наразі може витратити лише 15. Це означає, що українська промисловість має вдвічі більше можливостей. Тому, коли вам нічого дати з власних запасів, дайте їм гроші — це просте послання».
Певкур сказав, що несподіване вторгнення України в Курську область росії в серпні було втраченою можливістю збільшити підтримку Києва.
«Під час Курського контрнаступу був величезний імпульс у цій війні, але тоді українці не мали достатньо обладнання та вогневої потужності, щоб просунутися ще далі», — сказав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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