Міністр фінансів США прокоментувала плани країн БРІКС запровадити нову валюту — Finance.ua
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Міністр фінансів США прокоментувала плани країн БРІКС запровадити нову валюту

Валюта
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Міністр фінансів США прокоментувала плани країн БРІКС запровадити нову валюту
Міністр фінансів США прокоментувала плани країн БРІКС запровадити нову валюту
Міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен вважає, що долар США залишиться домінуючою валютою в міжнародній торгівлі, й альтернативи в осяжному майбутньому не буде.
Про це вона заявила на пресконференції в посольстві Сполучених Штатів у Пекіні, завершуючи свій візит до КНР, передає Reuters.
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Відповідаючи на запитання про плани країн БРІКС — Бразилії, Індії, росії та Китаю — запровадити нову валюту, Єллен сказала, що очікує, що долар США залишиться домінуючою валютою в міжнародній торгівлі.
«Усі відомі мені дані показують, що долар США використовується в переважній більшості міжнародних (торгових. — Ред.) операцій, у близько 90 відсотках, і я не думаю, що існує альтернатива, яка могла б змінити це в осяжному майбутньому», — сказала Єллен.

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За матеріалами:
Укрінформ
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