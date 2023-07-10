Міністр фінансів США прокоментувала плани країн БРІКС запровадити нову валюту — Finance.ua

Міністр фінансів США прокоментувала плани країн БРІКС запровадити нову валюту Сьогодні 13:35 — Валюта

Міністр фінансів США прокоментувала плани країн БРІКС запровадити нову валюту

Міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен вважає, що долар США залишиться домінуючою валютою в міжнародній торгівлі, й альтернативи в осяжному майбутньому не буде.

Про це вона заявила на пресконференції в посольстві Сполучених Штатів у Пекіні, завершуючи свій візит до КНР, передає Reuters

Відповідаючи на запитання про плани країн БРІКС — Бразилії, Індії, росії та Китаю — запровадити нову валюту, Єллен сказала, що очікує, що долар США залишиться домінуючою валютою в міжнародній торгівлі.

«Усі відомі мені дані показують, що долар США використовується в переважній більшості міжнародних (торгових. — Ред.) операцій, у близько 90 відсотках, і я не думаю, що існує альтернатива, яка могла б змінити це в осяжному майбутньому», — сказала Єллен.

Укрінформ За матеріалами:

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