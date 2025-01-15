Міністерству оборони повернули ₴360 мільйонів безпідставно сплаченого ПДВ — Finance.ua

Міністерству оборони повернули ₴360 мільйонів безпідставно сплаченого ПДВ Сьогодні 12:35 — Казна та Політика

Міністерству оборони повернули ₴360 мільйонів безпідставно сплаченого ПДВ

Міністерству оборони завдяки Офісу генерального прокурора повернули більш як 360 млн гривень безпідставно сплаченого податку на додану вартість.

Про це повідомив Офіс генпрокурора

«Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора забезпечила виконання судового рішення про стягнення з акціонерного товариства на користь Міністерства оборони України 360,7 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти були сплачені оборонним відомством як податок на додану вартість за постачання пального для потреб Збройних сил України.

Згідно із законодавством, у період воєнного стану такі товари для сектору безпеки та оборони оподатковуються за нульовою ставкою, пояснили в Офісі генпрокурора.

Господарський суд Полтавської області погодився з доводами спецпрокурорів про безпідставність сплати коштів і задовольнив позовну заяву.

На цей час рішення суду повністю виконане. Гроші фактично надійшли на рахунки Міністерства оборони.

Суд повернув Міністерству оборони земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн.

Укрінформ За матеріалами:

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