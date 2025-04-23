Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 9 млрд грн — Finance.ua

Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 9 млрд грн Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 9 млрд грн

Міністерство фінансів 22 квітня розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 9 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Розміщено папери з терміном обігу 1,2 року на 2,9 млрд гривень під 16,35% річних, 1,9 року — на 1,1 млрд гривень під 17,1% річних та 3 роки — на 5 млрд гривень під 17,8% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.

Раніше Мінфін повідомив, що військові облігації — це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

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