Міністерство енергетики планує будівництво нових ЛЕП — Finance.ua

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Міністерство енергетики планує будівництво нових ЛЕП

Енергетика
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Міністерство енергетики планує будівництво нових ЛЕП
Міністерство енергетики планує будівництво нових ЛЕП
Україна планує збільшити потужність електричних мереж міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року, зокрема завдяки будівництву нових ліній електропередач з Польщею та Румунією.
Про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.
«Ми прагнемо збільшити обсяг експорту та імпорту електроенергії між країнами — членами ЄС та Україною. Завершується будівництво ЛЕП „Хмельницька АЕС — Жешув“. Плануємо будівництво нових ліній, розширювати енергетичні коридори, які посилять можливості експорту та імпорту», — зазначив заступник міністра.
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Демченков підкреслив, що у довгостроковій перспективі Україна планує збільшити потужність міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року.
Такі транскордонні проєкти з розвитку електричних мереж слід розглядати як проєкти спільного інтересу Ініціативи трьох морів в транс’європейських мережах. Серед пріоритетних проєктів — будівництво ЛЕП між Україною та Польщею, а також іншої лінії між Україною та Румунією.
За матеріалами:
Економічна Правда
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