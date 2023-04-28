Міністерство енергетики планує будівництво нових ЛЕП — Finance.ua

Міністерство енергетики планує будівництво нових ЛЕП Сьогодні 23:36 — Енергетика

Міністерство енергетики планує будівництво нових ЛЕП

Україна планує збільшити потужність електричних мереж міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року, зокрема завдяки будівництву нових ліній електропередач з Польщею та Румунією.

Про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

«Ми прагнемо збільшити обсяг експорту та імпорту електроенергії між країнами — членами ЄС та Україною. Завершується будівництво ЛЕП „Хмельницька АЕС — Жешув“. Плануємо будівництво нових ліній, розширювати енергетичні коридори, які посилять можливості експорту та імпорту», — зазначив заступник міністра.

Демченков підкреслив, що у довгостроковій перспективі Україна планує збільшити потужність міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року.

Такі транскордонні проєкти з розвитку електричних мереж слід розглядати як проєкти спільного інтересу Ініціативи трьох морів в транс’європейських мережах. Серед пріоритетних проєктів — будівництво ЛЕП між Україною та Польщею, а також іншої лінії між Україною та Румунією.

Економічна Правда За матеріалами:

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