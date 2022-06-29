Мінінфраструктури підтримало підвищення тарифів Укрзалізниці на 70% на всі групи вантажів — Finance.ua
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Мінінфраструктури підтримало підвищення тарифів Укрзалізниці на 70% на всі групи вантажів

Казна та Політика
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Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.
Про це повідомив в Фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
За словами Кубракова, з початку повномасштабної агресії вантажні перевезення, які є ключовим джерелом прибутку АТ «Укрзалізниця», скоротилися на 65,3%, майже 6 300 км колій було зруйновано ворогом. Водночас залізничники безоплатно евакуювали 3,7 млн пасажирів, перевезли близько десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги.
«Держава субсидує „Укрзалізницю“ для того, щоб вона могла продовжувати виконувати свої гуманітарні та оборонні функції. З початку війни на рахунки компанії було спрямовано 10 млрд грн. Щомісячні витрати підприємства сягають більше 7 млрд грн, це враховуючи те, що з березня компанія зменшила операційні витрати на 30%. Але суто державної підтримки вже недостатньо», — зазначив міністр.
Він підкреслив, що у компанії збільшуються витрати на відновлення залізничної інфраструктури, на енергоносії та пально-мастильні матеріали, що ставить під загрозу її стабільне функціонування.
«Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів. Навіть за умов підвищення, українські тарифи залишаються нижчими, ніж у державах ЄС. Завдяки індексації фінансовий стан „Укрзалізниці“ буде стабілізовано», — наголосив Кубраков.
Як повідомлялося, АТ «Укрзалізниця» від початку повномасштабного російського вторгнення перевезло понад 100 тис. тонн гуманітарних вантажів у пасажирських, вантажних вагонах та в контейнерах.
За матеріалами:
Укрінформ
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