Мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році — Finance.ua

Мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році
Якщо ви не володієте мовою країни, в яку переїхали або плануєте переїхати, шансів знайти роботу на «середню» зарплатню зазвичай менше.
Влаштуватись працювати за фахом іноземцям в країнах Європи далеко не просто. Наприклад, якщо ви все життя працювали юристом, то після переїзду до Франції чи Німеччини вам треба спершу вивчити місцеве законодавство і мову, пройти перекваліфікацію, опанувати мову. Дипломи лікарів, які видали не в ЄС, також потребують проходження повторних іспитів та перекваліфікацій.
Тому багато мігрантів працюють на роботах не за своїм основним фахом і частіше отримують зарплату, близьку до мінімальної. Про те, яку мінімальну зарплату можна отримати в країнах Європи — розповідаємо далі.
За останніми даними Eurofound, за рівнем мінімальної заробітної плати європейські країни можна умовно поділити на 3 групи:
- до групи 1 входять країни, де місячна зарплата коливається від 399 євро до 840 євро (до цієї групи входить Польща);
- у 2-й групі заробляють від 887 до 1304 євро на місяць,
- а в країнах 3-ї групи можна отримати понад 1700 євро на місяць.
Мінімальні зарплати в країнах ЄС часом дуже відрізняються. Різниця між мінімальними ставками іноді навіть перевищує 1000 євро. Найвища мінімальна зарплата в Європі майже в 7 разів перевищує найнижчу (Болгарія — 399 євро, Люксембург — 2387 євро).
Ресурс Europa Jobs наводить мінімальні ставки, які застосовуються в деяких європейських країнах у 2023 році. Рівень мінімальних зарплат може змінюватися у бік збільшення, якщо таке рішення приймають в тій чи іншій країні.
Мінімальна зарплата 1 групи:
- Болгарія: 399 євро
- Угорщина: 579 євро
- Румунія: 606 євро
- Латвія: 620 євро
- Хорватія: 700 євро
- Словаччина: 700 євро
- Чехія: 717 євро
- Естонія: 725 євро
- Польща: 746 євро
- Мальта: 835 євро
- Литва: 840 євро
Мінімальна зарплата 2 групи:
- Португалія: 887 євро
- Іспанія: 1167 євро
- Словенія: 1304 євро
Мінімальна зарплата 3 групи:
- Франція: 1709 євро
- Ірландія: 1910 євро
- Нідерланди: 1934 євро
- Бельгія: 1955 євро
- Німеччина: 1981 євро
- Люксембург 2387 євро
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