Мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році — Finance.ua
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Мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році

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Мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році
Мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році
Якщо ви не володієте мовою країни, в яку переїхали або плануєте переїхати, шансів знайти роботу на «середню» зарплатню зазвичай менше.
Влаштуватись працювати за фахом іноземцям в країнах Європи далеко не просто. Наприклад, якщо ви все життя працювали юристом, то після переїзду до Франції чи Німеччини вам треба спершу вивчити місцеве законодавство і мову, пройти перекваліфікацію, опанувати мову. Дипломи лікарів, які видали не в ЄС, також потребують проходження повторних іспитів та перекваліфікацій.
Тому багато мігрантів працюють на роботах не за своїм основним фахом і частіше отримують зарплату, близьку до мінімальної. Про те, яку мінімальну зарплату можна отримати в країнах Європи — розповідаємо далі.
За останніми даними Eurofound, за рівнем мінімальної заробітної плати європейські країни можна умовно поділити на 3 групи:
  • до групи 1 входять країни, де місячна зарплата коливається від 399 євро до 840 євро (до цієї групи входить Польща);
  • у 2-й групі заробляють від 887 до 1304 євро на місяць,
  • а в країнах 3-ї групи можна отримати понад 1700 євро на місяць.
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Мінімальні зарплати в країнах ЄС часом дуже відрізняються. Різниця між мінімальними ставками іноді навіть перевищує 1000 євро. Найвища мінімальна зарплата в Європі майже в 7 разів перевищує найнижчу (Болгарія — 399 євро, Люксембург — 2387 євро).
Ресурс Europa Jobs наводить мінімальні ставки, які застосовуються в деяких європейських країнах у 2023 році. Рівень мінімальних зарплат може змінюватися у бік збільшення, якщо таке рішення приймають в тій чи іншій країні.

Мінімальна зарплата 1 групи:

  • Болгарія: 399 євро
  • Угорщина: 579 євро
  • Румунія: 606 євро
  • Латвія: 620 євро
  • Хорватія: 700 євро
  • Словаччина: 700 євро
  • Чехія: 717 євро
  • Естонія: 725 євро
  • Польща: 746 євро
  • Мальта: 835 євро
  • Литва: 840 євро

Мінімальна зарплата 2 групи:

  • Португалія: 887 євро
  • Іспанія: 1167 євро
  • Словенія: 1304 євро

Мінімальна зарплата 3 групи:

  • Франція: 1709 євро
  • Ірландія: 1910 євро
  • Нідерланди: 1934 євро
  • Бельгія: 1955 євро
  • Німеччина: 1981 євро
  • Люксембург 2387 євро
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За матеріалами:
РБК-Україна
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