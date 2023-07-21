Мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році — Finance.ua

Мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році

Якщо ви не володієте мовою країни, в яку переїхали або плануєте переїхати, шансів знайти роботу на «середню» зарплатню зазвичай менше.

Влаштуватись працювати за фахом іноземцям в країнах Європи далеко не просто. Наприклад, якщо ви все життя працювали юристом, то після переїзду до Франції чи Німеччини вам треба спершу вивчити місцеве законодавство і мову, пройти перекваліфікацію, опанувати мову. Дипломи лікарів, які видали не в ЄС, також потребують проходження повторних іспитів та перекваліфікацій.

Тому багато мігрантів працюють на роботах не за своїм основним фахом і частіше отримують зарплату, близьку до мінімальної. Про те, яку мінімальну зарплату можна отримати в країнах Європи — розповідаємо далі.

За останніми даними Eurofound, за рівнем мінімальної заробітної плати європейські країни можна умовно поділити на 3 групи:

до групи 1 входять країни, де місячна зарплата коливається від 399 євро до 840 євро (до цієї групи входить Польща);

у 2-й групі заробляють від 887 до 1304 євро на місяць,

а в країнах 3-ї групи можна отримати понад 1700 євро на місяць.

Мінімальні зарплати в країнах ЄС часом дуже відрізняються. Різниця між мінімальними ставками іноді навіть перевищує 1000 євро. Найвища мінімальна зарплата в Європі майже в 7 разів перевищує найнижчу (Болгарія — 399 євро, Люксембург — 2387 євро).

Ресурс Europa Jobs наводить мінімальні ставки , які застосовуються в деяких європейських країнах у 2023 році. Рівень мінімальних зарплат може змінюватися у бік збільшення, якщо таке рішення приймають в тій чи іншій країні.

Мінімальна зарплата 1 групи:

Болгарія: 399 євро

Угорщина: 579 євро

Румунія: 606 євро

Латвія: 620 євро

Хорватія: 700 євро

Словаччина: 700 євро

Чехія: 717 євро

Естонія: 725 євро

Польща: 746 євро

Мальта: 835 євро

Литва: 840 євро

Мінімальна зарплата 2 групи:

Португалія: 887 євро

Іспанія: 1167 євро

Словенія: 1304 євро

Мінімальна зарплата 3 групи:

Франція: 1709 євро

Ірландія: 1910 євро

Нідерланди: 1934 євро

Бельгія: 1955 євро

Німеччина: 1981 євро

Люксембург 2387 євро

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.