Mini представила свої перші електричні моделі John Cooper Works — Finance.ua
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Mini представила свої перші електричні моделі John Cooper Works

Технології&Авто
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Mini представила свої перші електричні моделі John Cooper Works
Mini представила свої перші електричні моделі John Cooper Works
Британська компанія представила два потужні електромобілі, які продаватимуться під суббрендом Mini John Cooper Works. Наразі новинки будуть продаватися тільки в Китаї.

Що ще відомо про новинку

За останні місяці Mini не лише оновила всю свою лінійку, а й оксфордська марка також змінила пропоновані комплектації. Тепер є варіант John Cooper Works без приросту продуктивності, як у материнської компанії BMW є пакет M Sport. Але це створює плутанину, оскільки вони пропонуються разом із повнорозмірними моделями JCW. Компанія Mini, відома своїми стильними та компактними автомобілями, заявила про випуск перших електричних версій своїх моделей John Cooper Works.
Mini представила свої перші електричні моделі John Cooper Works
У вдосконалених електромобілях Mini використовуватиметься технологія, розроблена BMW, яка є материнською компанією Mini. Ці нові автомобілі будуть поєднувати спортивний дизайн і екологічність, що стане привабливим рішенням для молодих міських жителів, які прагнуть до збереження навколишнього середовища.
Mini John Cooper Works — це спортивні та динамічні автомобілі, які відрізняються високою продуктивністю та яскравим характером. Стратегія компанії Mini з випуску електромобілів пов’язана з попитом на автомобілі, що працюють на електриці, і проблемою переходу на екологічні види палива. Mini John Cooper Works, маючи компактні розміри та економічний електричний двигун, стане чудовим вибором для тих, хто цінує ефективність та екологічність автомобіля.
Виробники автомобілів все частіше звертають увагу на технології електро- та гібридних двигунів, оскільки це дозволяє підвищити економічність та зменшити шкідливі викиди атмосферу. Mini не залишилася осторонь цієї тенденції і представила свої перші електричні автомобілі John Cooper Works.
За матеріалами:
uamotors
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