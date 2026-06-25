«Мінфін» запрошує у дводенний інвестиційний тур: розгляньте 6 об’єктів нерухомості в реальних умовах Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

«Мінфін» запрошує у дводенний інвестиційний тур: розгляньте 6 об’єктів нерухомості в реальних умовах

Сайт «Мінфін» разом із партнерами організовує дводенний інвестиційний тур для тих, хто планує інвестувати в нерухомість і шукає перспективні проєкти. Це унікальна нагода детально розглянути одразу 6 пропозицій від різних забудовників, не витрачаючи час на самостійний пошук. Розповідаємо деталі туру та як долучитися.

Тур відбудеться 25−26 липня. Зустріч учасників в Івано-Франківську. Далі за маршрутом — об’єкти в Івано-Франківській та Львівській областях. Детальна програма туру на сайті

Чому варто взяти участь

Якщо ви зараз у пошуку перспективних інвестпропозицій у сфері нерухомості — участь у турі заощадить вам десятки годин.

Не потрібно самостійно шукати й порівнювати проєкти, вивчати рендери й презентації. У турі ви отримаєте повний супровід та унікальну можливість за два дні особисто відвідати 6 об’єктів різних форматів від провідних забудовників України:

ЖК «Долішній» від VAMBUD, Івано-Франківськ — сучасний житловий комплекс за концепцією «місто в місті».

ЖК TRIVIUM від VAMBUD, Івано-Франківськ — житловий комплекс бізнес-класу біля парку Шевченка.

Green Rest Family від Green Rest, Львівщина — 5-зірковий готельний комплекс у Львівських Карпатах, поряд із майбутнім всесезонним курортом GORO Mountain Resort.

КМ «Галицька Резиденція» від «Буде Дім», Сокільники — котеджне містечко бізнес-класу в одному з найпрестижніших передмість Львова.

КМ «Буде Дім», Годовиця від «Буде Дім» — котеджне містечко на 40 будинків в передмісті Львова.

КМ «Буде Дім», Деревач Lake від «Буде Дім» — котеджне містечко на 76 будинків у передмісті Львова.

Ви зможете оцінити локації, порівняти інвестиційні моделі та отримати відповіді на всі запитання безпосередньо від представників забудовників.

Умови участі

«Мінфін» разом із партнерами подбали про організацію туру, щоб ви могли зосередитися на головному — знайомстві з інвестиційними проєктами.

Участь у турі безкоштовна. Ви оплачуєте лише дорогу до початкової точки туру в Івано-Франківську та самостійно бронюєте готель.

Проживання в готелі є обов’язковою умовою участі. Партнери туру запропонують учасникам спеціальні ціни на проживання. Детальну інформацію ви отримаєте після підтвердження участі.

Що входить у тур:

трансфер між усіма локаціями;

відвідування інвестиційних об’єктів;

зустрічі та спілкування із забудовниками;

супровід експертів «Мінфін» протягом усього маршруту;

участь у всіх презентаціях та екскурсіях;

обіди та фуршет.

Як долучитися

Для участі необхідно заповнити заявку на сайті. Після підтвердження участі менеджер «Мінфіну» зв’яжеться з вами та надасть усю необхідну інформацію щодо маршруту та організаційних деталей.

📆 КОЛИ: 25−26 липня

📍 МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УЧАСНИКІВ: Івано-Франківськ (доїзд самостійно)

❗ Кількість місць обмежена. Участь можлива лише після підтвердження заявки.

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