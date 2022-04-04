Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 120,4% — Finance.ua

Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 120,4%

Вчора 16:30 — Казна та Політика

Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 120,4% та залучило 162,9 млрд гривень у січні-березні поточного року.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-березень 2022 року склали 162,9 млрд гривень або 120,4% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 66,2 млрд гривень, у тому числі в іноземній валюті 5,1 млрд гривень (171,6 млн доларів і 7,1 млн євро).

При цьому, шляхом випуску військових ОВДП залучено 47,7 млрд гривень, у тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України — 20,0 млрд гривень.

Зі зовнішніх джерел залучено 96,7 млрд гривень, зокрема:

100 млн гривень (3,5 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у ​​рамках проєкту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України» (№ 8973-UA від 27.08.2019);

1,2 млрд гривень (40,0 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у ​​рамках проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19» (№ 9196-UA від 14.12.20);



400 млн гривень (14 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у ​​рамках проєкту «Додаткове фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» (№ 9315-UA від 17.05.21);



100 млн гривень (4,9 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у ​​рамках проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» (№ 9250-UA від 17.05.2021);



41,3 млрд гривень (1,4 млрд доларів) отримання коштів Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);



19,5 млрд гривень (0,6 млрд євро) коштів позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;



8,5 млрд гривень (257,0 млн євро) отримання коштів позики ЄІБ у рамках проєкту Проєкт з осн. кредиту для МСП та компаній із середнім рівнем капіталізації (APEX) (№ 82.844 від 24.12.14);



10,3 млрд гривень (0,3 млрд євро) отримання коштів позики МБРР у ​​рамках проєкту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення» (№ 9366-UA від 08.03.2022);



2,7 млрд гривень (91,2 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у ​​рамках проєкту Друге додаткове фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» (№ 9369-UA від 08.03.22);



12,6 млрд гривень (382,0 млн євро) отримання коштів позики ЄІБ у рамках проєкту «Основний кредит для аграрної галузі» (85.055 від 28.12.2015).



При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-березень 2022 року склали 96,1 млрд гривень (93,1% плану), платежі з обслуговування — 39,2 млрд гривень (94,5% плану).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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