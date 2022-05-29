Мінфін: спростили процедуру перевірки тих, хто отримує державні виплати — Finance.ua

Мінфін: спростили процедуру перевірки тих, хто отримує державні виплати

Вчора 08:37 — Особисті фінанси

Рішенням Кабінету Міністрів України внесені зміни до Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні виплати.

Метою цих змін є підвищення ефективності превентивної верифікації шляхом інтеграції інформаційних систем органів, що здійснюють державні виплати, з інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу (далі платформа) Міністерства фінансів України.

Зараз працівники органів, що здійснюють державні виплати, під час розгляду звернень громадян на одержання державних виплат одночасно використовують у роботі платформу Мінфіну для проведення превентивної верифікації таких виплат та власні інформаційні системи, що створює додаткове навантаження на працівників та вимагає додаткового часу на обробку таких заяв.

Відповідні зміни безпосередньо передбачають можливість надання доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі з використанням веб-інтерфейсу інформаційно-аналітичної платформи або прикладного програмного інтерфейсу інформаційно-аналітичної платформи (АРІ).

Таким чином, в подальшому формування запитів на превентивну верифікацію з використанням інтерфейсів власних інформаційних систем сприятиме скороченню часу на розгляд звернень на призначення державних виплат та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

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