Мінфін розробить нове ПЗ для бюджетного планування — Finance.ua

Мінфін розробить нове ПЗ для бюджетного планування Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Мінфін розробить нове ПЗ для бюджетного планування

Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник директора публічної установи «Центральне агентство з управління проектами» (СРМА, Литва) Раса Сураучієне підписали контракт про розробку нової системи програмного забезпечення для автоматизації обміну даними між усіма учасниками процесу бюджетного планування, складання бюджету, виконання та моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Нове програмне забезпечення включатиме аналітичні модулі, що надають особам, які ухвалюють рішення, оперативний доступ до даних за запитом.

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Спілкування між учасниками бюджетного процесу буде відбуватися у цифровому форматі та в реальному часі. Це дасть змогу зменшити кількість ручної обробки інформації та пов’язаних із цим помилок у розрахунках у процесі збору та опрацювання бюджетних запитів від головних розпорядників бюджетних коштів.

«Розробка нової ІТ-системи — це важливий крок на шляху модернізації, що надалі повністю оцифрує ключові функції Мінфіну. Модернізація системи обміну даних дозволить зменшити час для опрацювання бюджетних запитів, а також прискорить підготовку бюджету на наступний рік», — зазначив Марченко.

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Фахівці Міністерства фінансів та СРМА вже розробили відповідні технічні специфікації на побудову ІТ-системи Мінфіну «Державний бюджет — Мінфін» та автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС «ГРК-ВЕБ»), це стане основою для подальшої діджиталізації бюджетного процесу.

Послуги з розробки програмного забезпечення надаватиме ДУ «Відкриті публічні фінанси» за підтримки EU4PFM. «Відкриті публічні фінанси» виконуватимуть функції адміністратора цього ІТ-рішення після проходження етапу розробки та впровадження.

Удосконалення відповідних систем сприятиме процесу трансформації у сфері управління державними фінансами в Україні, зокрема в запровадженні середньострокового бюджетного планування та оцінці виконання й ефективності бюджетних програм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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