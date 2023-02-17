У січні видатки держбюджету становили майже 184 мільярди — Finance.ua
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У січні видатки держбюджету становили майже 184 мільярди

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У січні загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становила 183,9 мільярда гривень.
Про це свідчать дані Державної казначейської служби, які наводить Міністерство фінансів.
У структурі видатків найбільше спрямовували на оплату праці з нарахуваннями або 49,3% від загального обсягу видатків січня — 90,7 млрд грн. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 71,8 млрд грн або 39,1% від загального обсягу видатків.
Ще 20,2% або 37,1 млрд грн витратили на оплату використання товарів і послуг:
  • 28,7 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
  • 5,7 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
45 млрд грн або 24,5% видатків направили на соціальне забезпечення — виплату пенсій, допомоги, стипендій.
9,5 млрд грн спрямували як трансферти місцевим бюджетам. Ще 0,6 млрд грн — на обслуговування державного боргу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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