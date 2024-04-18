Мінфін розмістив військових облігацій на 6,9 млрд грн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 6,9 млрд грн Сьогодні 09:11 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 16 квітня розмістило військових облігацій на 6,9 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 3 228 млн гривень під 16,09% річних, 2 роки — на 486 млн гривень під 17,0% річних та 3,2 роки — на 3 161 млн гривень під 18,30% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.

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