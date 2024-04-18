Мінфін розмістив військових облігацій на 6,9 млрд грн — Finance.ua
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Мінфін розмістив військових облігацій на 6,9 млрд грн

Казна та Політика
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Міністерство фінансів 16 квітня розмістило військових облігацій на 6,9 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 3 228 млн гривень під 16,09% річних, 2 роки — на 486 млн гривень під 17,0% річних та 3,2 роки — на 3 161 млн гривень під 18,30% річних.
Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.
До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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