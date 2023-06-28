Мінфін розмістив військових облігацій на 5 млрд гривень та $75 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 5 млрд гривень та $75 млн Сьогодні 11:24 — Кредит&Депозит

Міністерство фінансів у вівторок, 27 червня, розмістило рекордний обсяг військових облігацій на 5 млрд гривень та 75 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну

Розміщені папери з терміном обігу 1,3 року — на 726 млн гривень під 18,3% річних, 1,6 року — на 2 310 млн гривень під 19,3% річних та 2,7 року — на 1 974 млн гривень під 19,75% річних.

Папери в доларах розміщені з терміном обігу 1 на 75 млн доларів під 4,74% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 — 44,5 млн гривень.

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