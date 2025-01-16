Мінфін розмістив ОВДП на 8,8 млрд гривень — Finance.ua
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Мінфін розмістив ОВДП на 8,8 млрд гривень

Казна та Політика
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Мінфін розмістив ОВДП на 8,8 млрд гривень
Міністерство фінансів 14 січня розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 8,8 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Розміщено папери з терміном обігу 1,4 роки на 1,3 млрд гривень під 15,10% річних, 2,4 року — на 1,9 млрд гривень під 16,20% річних та 4 роки — на 5,6 млрд гривень під 14,7% річних.
Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.
До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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