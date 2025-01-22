Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,5 мільярда — Finance.ua

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Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,5 мільярда

Казна та Політика
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Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,5 мільярда
Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,5 мільярда
Міністерство фінансів України 21 січня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,506 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 січня 2025 року до державного бюджету залучено 8 506 240 557,40 грн», — йдеться в повідомленні.
За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 0,107 млрд грн під 15,06% з погашенням через 1,4 року; 2,701 млрд грн під 16,2% з погашенням через 2,4 року та 5,698 млрд грн під 13,8% з погашенням через 4 роки.

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За матеріалами:
Finance.ua
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