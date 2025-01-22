Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,5 мільярда — Finance.ua

Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,5 мільярда Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,5 мільярда

Міністерство фінансів України 21 січня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,506 млрд грн.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 січня 2025 року до державного бюджету залучено 8 506 240 557,40 грн», — йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 0,107 млрд грн під 15,06% з погашенням через 1,4 року; 2,701 млрд грн під 16,2% з погашенням через 2,4 року та 5,698 млрд грн під 13,8% з погашенням через 4 роки.

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