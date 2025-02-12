Мінфін розмістив ОВДП на 1 млрд гривень — Finance.ua
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Мінфін розмістив ОВДП на 1 млрд гривень

Фондовий ринок
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Міністерство фінансів 11 лютого розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 1 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Розміщено папери з терміном обігу 1,4 року на 375 млн гривень під 15,84% річних, 2 роки — на 343 млн гривень під 16,61% річних та 2,4 роки — на 302 млн гривень під 16,90% річних.
Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.
До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.
Раніше Мінфін повідомив, що військові облігації — це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.
За матеріалами:
Finance.ua
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