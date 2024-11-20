Мінфін розмістив облігацій на майже 14 мільярдів — Finance.ua
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Мінфін розмістив облігацій на майже 14 мільярдів

Казна та Політика
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Міністерство фінансів України 19 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,72 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
«Мінфін розмістив облігації на понад 13,7 млрд гривень в еквіваленті», — повідомили в міністерстві.
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
  • 5,04 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року;
  • 5,09 млрд грн під 16,19% з погашенням через 2,4 року;
  • 1,12 млрд грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.
  • 59,5 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.
За матеріалами:
Finance.ua
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