Мінфін розмістив облігацій на майже 14 мільярдів — Finance.ua

Мінфін розмістив облігацій на майже 14 мільярдів Сьогодні 14:14 — Казна та Політика

Міністерство фінансів України 19 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,72 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

«Мінфін розмістив облігації на понад 13,7 млрд гривень в еквіваленті», — повідомили в міністерстві.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

5,04 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року;

5,09 млрд грн під 16,19% з погашенням через 2,4 року;

1,12 млрд грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.

59,5 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.