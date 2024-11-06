Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд — Finance.ua
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Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд

Казна та Політика
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Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд
Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд
Міністерство фінансів 5 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 21,46 мільярда гривень.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 21,5 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
  • 5 млрд грн під 15,20% з погашенням через 1,5 року;
  • 5,1 млрд грн під 13,95% з погашенням через 2 роки;
  • 5,06 млрд грн під 16,20% з погашенням через 2,4 року;
  • 5,2 млрд грн під 15,02% з погашенням через 3 року;
  • 977 млн грн під 16,80% з погашенням через 3,3 роки.
Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд
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За матеріалами:
Finance.ua
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