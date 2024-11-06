Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд — Finance.ua

Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд

Міністерство фінансів 5 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 21,46 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 21,5 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

5 млрд грн під 15,20% з погашенням через 1,5 року;

5,1 млрд грн під 13,95% з погашенням через 2 роки;

5,06 млрд грн під 16,20% з погашенням через 2,4 року;

5,2 млрд грн під 15,02% з погашенням через 3 року;

977 млн грн під 16,80% з погашенням через 3,3 роки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.