Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля — Finance.ua

Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля Вчора 22:22 — Валюта

Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля

Поточний курс рубля, який внаслідок падіння імпорту до росії укріпився до 50 рублів за долар США, негативно впливає на наповнення російського бюджету, а також російських експортерів.

Про це міністр фінансів рф Антон Сілуанов заявив в інтерв’ю місцевому виданню Ведомости.

«Я не став би говорити, що долар по 50 — це наша нова реальність», — сказав Сілуанов.

За його словами, такий курс негативно впливає на бюджет, а експортний виторг у рублях у металургів, експортерів вугілля та аграріїв скорочується.

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«Тому в сьогоднішній ситуації необхідно відтворити систему передбачуваності курсоутворення, яка діяла в умовах бюджетного правила», — сказав Сілуанов.

На його думку, викуп валют так званих «недружніх країн», насамперед доларів та євро, зараз неможливий — якщо й ухвалювати рішення про поновлення бюджетного правила, то інтервенції мають проводитися у валюти лояльних до рф країн.

За його словами, нове бюджетне правило має орієнтуватись на номінальний рівень рублевих нафтогазових доходів.

Нагадаємо, депутати російської Держдуми ухвалили у третьому читанні поправку, яка запроваджує у місцеве законодавство термін «контрсанкційна інформація».

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