Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля — Finance.ua

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Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля

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Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля
Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля
Поточний курс рубля, який внаслідок падіння імпорту до росії укріпився до 50 рублів за долар США, негативно впливає на наповнення російського бюджету, а також російських експортерів.
Про це міністр фінансів рф Антон Сілуанов заявив в інтерв’ю місцевому виданню Ведомости.
«Я не став би говорити, що долар по 50 — це наша нова реальність», — сказав Сілуанов.
За його словами, такий курс негативно впливає на бюджет, а експортний виторг у рублях у металургів, експортерів вугілля та аграріїв скорочується.
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«Тому в сьогоднішній ситуації необхідно відтворити систему передбачуваності курсоутворення, яка діяла в умовах бюджетного правила», — сказав Сілуанов.
На його думку, викуп валют так званих «недружніх країн», насамперед доларів та євро, зараз неможливий — якщо й ухвалювати рішення про поновлення бюджетного правила, то інтервенції мають проводитися у валюти лояльних до рф країн.
За його словами, нове бюджетне правило має орієнтуватись на номінальний рівень рублевих нафтогазових доходів.
Нагадаємо, депутати російської Держдуми ухвалили у третьому читанні поправку, яка запроваджує у місцеве законодавство термін «контрсанкційна інформація».

Чому євро та долар майже зрівнялися

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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