Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця року — Finance.ua
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Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця року

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Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця року
Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця року
Мінфін рф у 2023 році скоротить до нуля частку євро у Фонді національного добробуту (ФНД), у ньому залишаться лише китайські юані, рублі та золото.
Про це заявив заступник міністра фінансів Володимир Количев.
«Якщо питання — чи буде євро обнулене, то воно обов’язково буде обнулене цього року», — сказав Количев, відповідаючи на запитання, що відбуватиметься з коштами, що залишилися на рахунках ФНД у євро. Він зазначив, що Мінфін поступово приводитиме фонд до нової структури.
У 2021 році Мінфін виключив долар зі складу валют ФНД. У результаті частки активів у ФНД розподілилися так: 39,7% — євро, 30,4% — юані, 5% — фунти стерлінгів, 4,7% — єни та 20,2% — золото.
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У березні 2022 року приблизно половина міжнародних резервів росії, включаючи євро, фунти та єни на рахунках Банку росії, виявилися заблокованими через санкції.
Наприкінці 2022 року Мінфін затвердив нову структуру активів ФНД. Дозволено до 60% активів фонду інвестувати в юані, до 40% — у золото. Раніше частки юаня та золота становили 30% та 20% відповідно.
Крім того, у новій структурі Мінфін передбачив можливість знижувати до нуля частку будь-якого активу та оголосив про обнулення залишків фунтів стерлінгів та японських ієн на рахунках ФНД.
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За даними Мінфіну на початок лютого, на рахунках ФНД у Банку росії розміщено 10,46 млрд євро та 307,44 млрд юанів, 551,27 тонни золота в знеособленій формі та 530,1 млн рублів.
Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою рф, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів також входить до золотовалютних резервів росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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