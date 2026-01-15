Мінфін провів успішний аукціон з обміну ОВДП — сума
Міністерство фінансів провело успішний аукціон із обміну ОВДП, задоволено заявок на 17,36 млрд гривень.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Інвестори обміняли облігації з погашенням 18 лютого 2026 року на нові — з терміном обігу до 26 вересня 2029 року. Середньозважена дохідність — 14,96% річних. Подано 26 заявок на загальну суму 17,36 млрд грн, усі вони були задоволені.
Switch-аукціони — інструмент, який дозволяє:
— зменшити короткострокове навантаження на бюджет;
— зробити графік погашень більш збалансованими;
— підвищити передбачуваність та стійкість державних фінансів.
