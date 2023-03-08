Мінфін перегляне видаткову частину держбюджету — Марченко — Finance.ua

Мінфін перегляне видаткову частину держбюджету — Марченко
Міністерство фінансів готує зміни до держвидатків, закладених у бюджет цього року. Їх доведеться переглянути через погіршений макропрогноз на 2023-й рік.
Про це під час виступу на онлайн-заході Центру економічної стратегії заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
«Це [перегляд бюджету через зміни у макропрогнозі] питання часу та обсягу, але це необхідність, тому найближчим часом готуватимемо проєкт змін до бюджету», — сказав Марченко.
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Відповідаючи на питання, чи планує Мінфін перегляд і дохідної, і видаткової частин бюджету міністр зазначив, що йдеться саме про видатки.
«Не впевнений, що у нас є можливість переглядати дохідну частину — у цьому аспекті ми обмежені в маневрах. Видаткова частина — так», — пояснив міністр.
«Зараз ми більше орієнтуємося на цифри минулого року, ніж на макропрогноз, — розповів очільник Мінфіну. — Основні джерела доходів бюджету це ПДФО та ПДВ. У цьому сенсі ми не бачимо значних коливань».
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