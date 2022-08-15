Мінфін має сумніви щодо запровадження 10% податку на купівлю валюти для імпорту — Finance.ua
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Мінфін має сумніви щодо запровадження 10% податку на купівлю валюти для імпорту

Казна та Політика
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Мінфін має сумніви щодо запровадження 10% податку на купівлю валюти для імпорту
Мінфін має сумніви щодо запровадження 10% податку на купівлю валюти для імпорту
Запровадження податку для імпортерів на купівлю валюти є досить непростим і спірним рішенням. У Мінфіні не можуть сказати, що ця ідея готова для реалізації.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
«Є модель, яку ми зараз обговорюємо, але поки що я хочу, власне, оцінити ризики, у тому числі для економіки країни. І потім думати, чи варто його (податок. — Ред.) запроваджувати взагалі», — сказав міністр.
Що ж стосується скасованих весною податків та запроваджених податкових преференцій, то деякі з них треба повернути на довоєнний рівень. Зокрема, так Марченко висловився про повернення оподаткування на пальне та скасування пільги для більшості бізнесу у вигляді 2% сплати з обороту замість податку на прибуток.
«Як показала практика, дуже легко зменшувати податки, і взагалі їх прибирати, і дуже важко повертати їх назад», — зазначив урядовець.
Нагадаємо, Національний банк України підтримав запровадження в Україні податку на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. НБУ оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд гривень на місяць.
За матеріалами:
РБК-Україна
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