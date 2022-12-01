Мінфін і уряд не планують перевищувати емісійні можливості НБУ — Finance.ua
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Мінфін і уряд не планують перевищувати емісійні можливості НБУ

Казна та Політика
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Мінфін і уряд не планують перевищувати емісійні можливості НБУ
Мінфін і уряд не планують перевищувати емісійні можливості НБУ
На 2022 рік НБУ обмежується в емісії 400 млрд грн, використано вже 370 млрд грн — Мінфін і уряд не мають наміру перевищувати емісійні можливості Нацбанку.
Про це в інтерв’ю Forbes заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.
«2022 рік передбачає, що ми обмежуємося в емісії 400 млрд грн. Використано вже 370 млрд грн. Мінфін і уряд не мають наміру перевищувати наші емісійні можливості. Це та сума, яка дозволяє забезпечувати контрольовані процеси з точки зору абсорбації та управління цією ліквідністю. І, відповідно, забезпечувати параметри цінової стабільності», — розповів голова НБУ.
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За його словами, є домовленість, що бюджетний дефіцит наступного року фінансуватиметься неемісійним шляхом.
«Для цього нам необхідно зробити кілька речей. По-перше, забезпечити 100% ролловер всіх зобовʼязань, за якими мають відбуватися виплати у межах цього та наступного років. Це передбачає злагоджену та консолідовану взаємодію між Мінфіном та НБУ. Ми багато часу витратили на дискусії навколо рішень, які повинні ухвалити НБУ та Мінфін, аби дати сигнал ринку. Я вважаю, що через абсолютно незрозумілу для мене конфронтацію був дещо втрачений час та, як наслідок, знизилась ефективність монетарного імпульсу від цілком обґрунтованого зростання облікової ставки до 25%. Тобто дієвість трансмісійного механізму монетарної політики була меншою», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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