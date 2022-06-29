Міненерго збільшило розмір виплат виробникам електроенергії за "зеленим тарифом" — Finance.ua
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Міненерго збільшило розмір виплат виробникам електроенергії за "зеленим тарифом"

Енергетика
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Міністерство енергетики встановило новий порядок розподілу коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел на період воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Тепер ДП «Гарантований покупець» розподілятиме між виробниками електроенергії за «зеленим тарифом» усі грошові кошти, отримані від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, йдеться у наказі Міненерго № 206.
Згідно наказу, за результатами продажу електричної енергії розподіл грошових коштів здійснюється відповідно до таких показників:
1) для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання — сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше — 15%);
2) для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії вітру — сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше — 16%);
3) для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з гідроенергії — сума, що дорівнює значенню 35% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;
4) для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біогазу — сума, що дорівнює значенню 40% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;
5) для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біомаси — сума, що дорівнює значенню 75% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше — 60%).
«У випадку наявності залишку грошових коштів, що залишився на поточному рахунку після виконання попередніх показників розподілу, цей залишок розподіляється та спрямовується виробникам пропорційно розміру нарахувань для відповідного виробника, здійснених з урахуванням цих же показників, але не більше вартості товарної продукції розрахункового періоду, розрахованої за „зеленим“ тарифом для такого виробника», — пояснили у відомстві.
За матеріалами:
Економічна Правда
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