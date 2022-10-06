Міненерго закликало партнерів накласти санкції на "Росатом" та виключити рф з МАГАТЕ — Finance.ua

Міненерго закликало партнерів накласти санкції на "Росатом" та виключити рф з МАГАТЕ Вчора 12:20

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав МАГАТЕ, єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, профільних міністрів держав G7 до рішучих дій стосовно ядерної промисловості Росії через її наміри «юридично закріпити» окупацію ЗАЕС.

«Росатом та інші підконтрольні їм юридичні особи підпадають під санкції в Україні. Ми закликаємо всі держави також зробити такий крок, щоб зупинити незаконну діяльність цієї компанії. Ми звертаємось до наших міжнародних партнерів, в тому числі ЄС та держав, що в нього входять, включити представників російської атомної промисловості до наступного пакета санкцій», — йдеться у зверненні міністра.

У листах до міжнародних партнерів наголошується, що дії Росії, зокрема, указ Путіна створити окрему юридичну особу для нібито експлуатації ЗАЕС, є грубим порушенням міжнародного права та основних принципів ядерної безпеки, захисту та гарантій.

Галущенко додав, що намагаючись взяти під контроль ЗАЕС, росія викрадає ядерні та радіоактивні матеріали, які містяться на території електростанції. Ці дії країни-агресора повністю підривають зусилля МАГАТЕ щодо стабілізації ситуації навколо електростанції.

«російська федерація як країна, що вдається до ядерного тероризму, має бути повністю позбавлена привілеїв і прав членства в МАГАТЕ відповідно до статуту організації», — вважає міністр.

У Міненерго закликали міжнародне співтовариство, включаючи МАГАТЕ, не вдаватися до кроків, які так чи інакше могли б легітимізувати незаконну присутність російського військового чи цивільного персоналу на об’єкті.

«Згідно з чинними конвенціями з ядерної безпеки Україна несе повну відповідальність за свої ядерні об’єкти. НАЕК „Енергоатом“ є єдиним ліцензіатом на експлуатацію ядерних установок, що розташовані на території України. Встановлення будь-яких інших правил має визнаватися міжнародним співтовариством як серйозне порушення міжнародного права», — наголошується в листах.

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Економічна Правда За матеріалами:

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