Мінекономіки поділилось пріоритетними цілями реформ держпідприємств на 2024 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінекономіки поділилось пріоритетними цілями реформ держпідприємств на 2024 рік

39
Мінекономіки поділилось пріоритетними цілями реформ держпідприємств на 2024 рік
Мінекономіки поділилось пріоритетними цілями реформ держпідприємств на 2024 рік
Мінекономіки активно працює над впровадженням системи корпоративного управління у суб'єктах господарювання держсектору економіки за принципами і рекомендаціями Організації економічного співробітництва та розвитку.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Щоб підвищити ефективність управління державними підприємствами та створити сприятливі умови для залучення приватних інвестицій, ми запроваджуємо зрозумілу систему управління на основі принципів ОЕСР. І продовжуємо цю роботу навіть під час війни, не чекаючи її завершення. Співпраця з ОЕСР нам дуже важлива для експертної підтримки та обміну досвідом. Адже ефективне управління державними ресурсами зараз особливо необхідне країні», — зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Один із необхідних елементів реформи — ухвалення законопроєкту 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління. Після прийняття закону, уряд затвердить політику державної власності, яка окреслює цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє та управляє ДП.
Серед пріоритетних цілей на 2024 рік — затвердження нормативних документів, які є частинами політики державної власності: політики винагород керівників і членів наглядових рад ДП та Державної дивідендної політики. А також затвердження порядку оцінки діяльності наглядових рад та критерій для залучення незалежного оцінювача.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.