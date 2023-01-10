Мінекономіки анулювало рішення про надання грантів переробним підприємствам — Finance.ua

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Мінекономіки анулювало рішення про надання грантів переробним підприємствам

Казна та Політика
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Мінекономіки анулювало рішення про надання грантів переробним підприємствам
Мінекономіки анулювало рішення про надання грантів переробним підприємствам
Міністерство економіки анулювало рішення про надання грантів для 83 суб’єктів господарювання на створення чи розвиток переробних підприємств на загальну суму 424,3 млн грн.
Відповідні вісім наказів міністерства були підписані з 23 по 28 грудня минулого року.
Зокрема, було анульовано рішення про виділення грантів по 8 млн грн для ТОВ «Якабу Трейд», ТОВ «Омега Три», ТОВ «Еколайф-Київ», ТОВ «Закарпатське агропромислове підприємство», ТОВ «Арк-Групп», ТОВ «ВКФ Великом» та ТОВ «Кріогенсервіс».
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Раніше Мінекономіки повідомляло, що у 2022 році в рамках програми грантів переробним підприємствам їх отримали 178 суб’єктів на загальну суму 958,6 млн грн, у тому числі за останній тиждень року — 85 на 381,5 млн грн.
Нагадаємо, Європейський Союз надасть $15,5 млн для фінансування проєкту підтримки українських сільських домогосподарств, дрібних фермерів та малих сільськогосподарських підприємств, який реалізує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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