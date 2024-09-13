Міндовкілля оцінило збитки через забруднення річок Сейм і Десна — Finance.ua
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Міндовкілля оцінило збитки через забруднення річок Сейм і Десна

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Міндовкілля оцінило збитки через забруднення річок Сейм і Десна
Міндовкілля оцінило збитки через забруднення річок Сейм і Десна, tsn.ua
Збитки від забруднення річок Сейм та Десна уже сягнули 405 млн гривень.
Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону у середу, 11 вересня.
За її словами, забруднення Сейму уже пройшло і ситуація покращується. Забруднення Десни сповільнюється, вода з нечистотами просувається у межах Чернігівської області і сягне Київщини 14−16 вересня, а не 10−11 вересня, як прогнозував Укргідрометцентр раніше.
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«Варто сказати, що на Київщині забруднення не фіксується. На тих відрізках річки Десна в Чернігівській області, де фіксується забруднення, воно вже не має такого однорідного характеру, як на початку було, і фіксується достатньо точково», — заявила Гринчук.
У суму збитків, яка складає уже близько 405 млн гривень, входить мор риби, шкода екології, навколишньому середовищу, водоймам.
Міністерка наголосила, що ситуація контрольована. За даними «Київводоканалу» та оцінками експертів, очисні споруди Київської області мають впоратися з цим викликом. Крім того, «Київводоканал» заготував 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У випадку погіршення ситуації буде застосовуватися технологія посиленого очищення води. Якість води у кранах споживачів не зміниться.
За матеріалами:
Фокус
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