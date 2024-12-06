Мінцифри запустило електронний містобудівний кадастр — Finance.ua

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Мінцифри запустило електронний містобудівний кадастр

Казна та Політика
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Мінцифри запустило електронний містобудівний кадастр
Мінцифри запустило електронний містобудівний кадастр
Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск містобудівного кадастру — відтепер взаємодія з містобудівною інформацією, документами та їх погодження відбуватимуться в електронній системі.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
«Міністерство розвитку громад і територій наразі зосереджує значні зусилля на комплексному розвитку регіонів, із додатковим фокусом на відбудові житла для внутрішньо переміщених осіб, будівництві соціальної та критичної інфраструктури. Тому, коли ми говоримо про важливість цифровізації містобудування, ми також говоримо про вплив цифровізації на інші процеси, від яких залежить прозоре й підзвітне відновлення зараз та в повоєнні часи. Про зміцнення спроможності та ролі громад у процесі реалізації проєктів відбудови, розподілу фінансових ресурсів і впровадженню реформ. Адже автоматизація процесів, створені системи та реєстри мають не лише антикорупційний ефект та роблять роботу прозорою, а й дають змогу фізичним і юридичним особам в автоматичному режимі отримувати комплексні послуги. Та надають доступ для отримання потрібних відомостей у кілька кліків як для щоденних потреб кожного українця, так і для стратегічних потреб громад», — сказав Олексій Кулеба.
Містобудівний кадастр об’єднає 7 систем та реєстрів у сфері будівництва:
  • Реєстр містобудівної документації;
  • Єдина державна електронна система у сфері будівництва;
  • Реєстр будівель і споруд;
  • Адресний реєстр;
  • Реєстр адміністративно-територіальних одиниць;
  • Електронна система ціноутворення;
  • База даних енергоефективності будівель.
«Команда Мінцифри займається цифровізацією будівельної сфери протягом останніх 5 років. Ми запустили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва, якою вже скористалися більше 1,5 млн українців. Система дозволила цифровізувати галузь, запустити електронні послуги та прибрати корупційні ризики. Окрім цього, вже в умовах повномасштабної війни створили Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який дозволив запустити унікальну послугу єВідновлення. Тож запуск Містобудівного кадастру — наступний логічний крок у цифровізації галузі будівництва та подальшої прозорої відбудови», — зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації.
Наступні кроки — розширення можливостей Містобудівного кадастру, верифікація даних у ЄДРА та впровадження електронних інструментів для громад.
За матеріалами:
Finance.ua
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