Мінцифри запустило бета-тестування покращеної послуги дозволів на будівництво в "Дії" — Finance.ua
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Мінцифри запустило бета-тестування покращеної послуги дозволів на будівництво в "Дії"

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Мінцифри запустило бета-тестування покращеної послуги дозволів на будівництво в "Дії"
Мінцифри запустило бета-тестування покращеної послуги дозволів на будівництво в "Дії"
Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск на порталі «Дія» оновленої послуги на виконання будівельних робіт. Наразі ж у відомстві закликають користувачів долучитися до її бета-тестування.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
«Ми вдосконалили послугу і зробили її більш зручною. Зокрема, покращили автоматичні перевірки документів перед відправкою в органи будівельного контролю та спростили процедуру заповнення заявки», — кажуть у Мінцифри.

Для кого доступний сервіс

Сервіс буде доступний для людей та компаній, які хочуть розпочати будівництво об’єктів СС2 і СС3. Це житлові багатоповерхівки, торговельно-розважальні центри та об’єкти промисловості.

Як працює послуга

Для отримання дозволу замовнику будівництва не доведеться вносити інформацію вручну та додавати скани документів. Потрібно лише обрати послугу «Дозвіл на виконання робіт» на порталі та вказати один номер для завантаження інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).
Дані автоматично підтягнуться, якщо вони є в системі. Замовнику залишиться лише перевірити правильність.
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Після внесення всіх відомостей, перед відправкою заявки на розгляд відбувається автоматична перевірка відомостей у документах. У разі виявлення помилок чи неточностей замовник отримає сповіщення про те, які відомості потребують коригування.
«Це дозволить зменшити кількість відмов в отриманні послуги, а також зекономить час як замовникам, так і працівникам органу контролю, які перевіряють документи», — пояснюють в міністерстві.
Хто може взяти участь у бета-тесті:
  • фізичні та юридичні особи, які хочуть отримати дозвіл на початок будівельних робіт або внести зміни у вже зареєстрований дозвіл;
  • фізичні та юридичні особи, які мають Реєстраційний номер проєктної документації в ЄДЕССБ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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