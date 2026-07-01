Мінцифри відреагувало на критику та заяви щодо Дія. City Сьогодні 15:28 — Казна та Політика

Для міжнародних компаній, які виходять на український ринок, Дія.City залишається одним із основних інструментів ведення діяльності

Міністерство цифрової трансформації заявило про поширення маніпулятивних тверджень навколо проєкту Дія. City та наголосило на його ролі у розвитку технологічного бізнесу в Україні.

У Дія. City працюють тисячі компаній і спеціалістів

Для міжнародних компаній, які виходять на український ринок, Дія. City залишається одним із основних інструментів ведення діяльності. Наразі простір об’єднує близько 4,5 тис. компаній та понад 175 тис. спеціалістів, які працюють у компаніях-резидентах.

У Мінцифри наголошують, що резиденти Дія. City ведуть діяльність прозоро, сплачують податки в Україні та сприяють розвитку економіки.

Після початку повномасштабної війни проєкт став одним із чинників формування українського ринку defense tech. Станом на сьогодні до Дія. City входять понад 520 оборонних компаній і стартапів, які працюють у сфері оборонних технологій.

Більшість інвестиційних угод припадає на резидентів Дія. City

«Міжнародні інвестори сприймають Дія. City як гарантію захисту їхніх інтересів. Починаючи з 2022 року, 93% публічних інвестиційних угод були саме в резидентів Дія.City. Тобто статус резидента Дія. City — одна з причин вибору інвестором української компанії», — наголошують в Мінцифри.

Міністерство також посилається на дослідження Diia. City United та Advanter Group, згідно з яким:

для 72,5% інвесторів статус резидента Дія. City є важливим фактором під час масштабування капіталу компаній;

84,3% компаній вважають, що ймовірність їхньої релокації зросте у разі втрати статусу резидента;

85,7% опитаних резидентів переконані, що погіршення умов функціонування Дія. City може вплинути на рішення інвесторів щодо подальшої співпраці.

Мінцифри прокоментувало дискусію щодо ФОП-моделі

Окремо в Міністерстві цифрової трансформації відреагували на твердження щодо витіснення ФОП-моделі в ІТ-секторі.

У відомстві заявили, що Дія. City не створювалася для скасування або повного витіснення фізичних осіб-підприємців із галузі. За даними Мінцифри, серед понад 175 тис. спеціалістів, які працюють у компаніях-резидентах, до 5% співпрацюють за ФОП-моделлю, що передбачено чинним законодавством.

Також у міністерстві наголосили, що кількість зареєстрованих ФОП не тотожна кількості активних ІТ-фахівців, які працюють та сплачують податки. Частина спеціалістів може мати зареєстрований ФОП і водночас працювати як наймані працівники або за GIG-контрактами.

У Мінцифри прокоментували питання ПнВК

Ще одне поле для маніпуляцій — ПнВК. Це не універсальна модель оподаткування для всіх компаній. Компанії-резиденти самі обирають ту податкову модель, яка відповідає їхній стратегії розвитку та бізнес-моделі. До того ж, порівнювати показники ПнВК із загальною кількістю резидентів без урахування різної періодичності оновлення даних — методологічно неправильно.

«Завдяки проєкту ми заклали комплексну інфраструктуру для технологічних бізнесів, яка працюватиме на роки вперед. Це стратегічний вибір України — розвиватися як технологічна держава і будувати власну цифрову економіку нарівні з успішними державами світу», — наголосили в міністерстві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.