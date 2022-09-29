Мінагрополітики запускає електронний кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних — Finance.ua
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Мінагрополітики запускає електронний кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних

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Міністерство аграрної політики та продовольства України створило електронний кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Як пояснив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктор Канцурак, кабінет створено для спрощення процедури подачі документів та пришвидшення обробки заяв на бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу.
За його словами, відтепер процес бронювання військовозобов’язаних буде проходити набагато простіше.
Як подати заявку:
  • 1. Увійдіть у кабінет запитів на бронювання.
  • 2. Авторизуйтесь за допомогою особистого ключа КЕП. Після цього ви зайдете в особистий кабінет і отримаєте детальну покрокову інструкцію щодо подальших дій.
  • 3. При першій авторизації в системі необхідно заповнити та зберегти реєстраційні дані в картці «Профіль організації».
  • 4. Після внесення цієї інформації можна розпочати формування запиту на бронювання або розбронювання. Увага! Система не дозволяє вносити військово-облікові спеціальності, які не підлягають бронюванню.
  • 5. Сформований запит необхідно підписати КЕП, після чого його автоматично буде надіслано на розгляд до Мінагрополітики.
В особистому кабінеті відображатиметься інформація щодо статусу цього запиту. Після успішного завершення розгляду запиту його стан зміниться на «Розглянуто». Можна буде переглянути, яких працівників у результаті було заброньовано, та вивантажити витяги за обраними працівниками або, у разі відмови, побачити причину відхилення запиту.
Також у відомстві зазначили, що електронний кабінет запитів на бронювання наразі працює в тестовому режимі.
За матеріалами:
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