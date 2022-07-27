Мінагрополітики: Україна повністю забезпечена цукром — Finance.ua

Мінагрополітики: Україна повністю забезпечена цукром Вчора 05:47 — Казна та Політика

У поточному 2021/2022 маркетинговому році (01 вересня 2021 р. — 31 серпня 2022 р.) станом на сьогодні в Україні вироблено 1 450 тис. тонн цукру, що становить 130,5 % виробництва минулого м. р. Виробництво цукру здійснювали 33 цукрові заводи, пише agroreview.com

Пропозиція цукру в поточному маркетинговому році становить1,8 млн тонн, що цілком достатньо для:

— забезпечення внутрішнього ринку, обсяг якого оцінюється у межах1,210 млн тонн (з розрахунку споживання 28,9 кг/рік на одну особу);

— створення експортного потенціалу в обсязі 120 тис. тонн (із яких70 тис. тонн цукру і 50 тис. тонн цукровмісних продуктів);

— формування суттєвих запасів на початок 2022/2023 маркетингового року в обсязі 470 тис. тонн, що відповідає майже п’ятимісячному обсягу внутрішнього споживання.

За оперативною інформацією, у 2022 році цукрові буряки посіяні на площі 180,4 тис. га.

При прогнозній урожайності 430–440 ц/га валовий збір цукрових буряків (за сприятливих погодних умов) прогнозується на рівні 7,830 млн тонн, із яких при виході цукру 13,5–14 % можна виробити близько 1,080 млн тонн цукру.

За інформацією НАЦУ «Укрцукор», з 01 вересня 2022 року планують здійснювати виробництво цукру найбільш потужні 23 цукрові заводи.

З урахуванням перехідних залишків на 01 вересня 2022 року ресурси цукру на період наступного 2022/2023 маркетингового року (01 вересня2022 р. — 31 серпня 2023 р.):

— в повному обсязі забезпечать потребу внутрішнього ринку, яка прогнозується в 1 млн 128 тис. тонн, з них 1 млн 68 тис. тонн — споживання населенням,

— експортний потенціал у 2022/2023 маркетинговому році оцінюється у100 тис. тонн, з яких 50 тис. тонн — цукор, 50 тис. тонн — цукровмісні продукти;

— перехідні залишки на 01 вересня 2023 року, за прогнозними розрахунками, очікуються в обсязі 370 тис. тонн, що відповідає майже чотиримісячному обсягу внутрішнього споживання.

скасовано нульову квоту на цукор;

запроваджено режим ліцензування експорту цукру.

Міністерство економіки з березня 2022 року спростило та пришвидшило процес ліцензування експорту товарів, у тому числі цукру, а саме:

передбачено значно зменшений перелік документів,

документи можна подати до Мінекономіки засобами електронного зв’язку;

до припинення чи скасування воєнного стану в Україні збір за видачу ліцензії на експорт (імпорт) товарів не справляється.

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