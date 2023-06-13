Мінагрополітики: на лівобережжі Херсонщини зруйновано 107 гідротехнічних споруд — Finance.ua

Мінагрополітики: на лівобережжі Херсонщини зруйновано 107 гідротехнічних споруд Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Внаслідок підриву рф Каховської ГЕС та затоплення Херсонської області, було зруйновано 107 українських гідротехнічних споруд. Про це повідомляє міністерство аграрної політики та продовольства України.

«На лівобережжі Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено та повністю зруйновано 107 гідротехнічних споруд Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Зокрема, у с. Стара Збур'ївка Скадовського району затоплено 460,9 га виросних, зимувальних та нагульних ставів (16 об'єктів) загальною вартістю 3,4 млн грн», — йдеться у повідомленні.

За даними Мінагрополітики, орієнтовний загальний обсяг збитків, внаслідок руйнації цих гідротехнічних споруд, складає 127,6 мільйона гривень.

Напередодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що підрив армією рф Каховської ГЕС привів до збитків навколишньому середовищу на суму понад 1,5 млрд євро. Затоплено близько 55 тисяч гектарів лісу.

Внаслідок підриву російськими окупантами ГЕС Україна щороку втрачатиме близько двох мільйонів тонн виробництва аграрної продукції. Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

Також міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що понад 180 тисяч птахів та диких тварин можуть загинути через підрив Каховської ГЕС.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.