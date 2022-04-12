Мін’юст затвердив перелік територій, в межах яких припиняється доступ до єдиних та державних реєстрів (список) — Finance.ua

Мін’юст затвердив перелік територій, в межах яких припиняється доступ до єдиних та державних реєстрів (список)

Вчора 13:00 — Казна та Політика

було закрито. «Ми відновлюємо безпечне функціонування системи наших реєстрів, уже найближчим часом у регіонах, де не ведуться бойові дії, буде забезпечений доступ до усіх реєстрів мін’юсту. Проте функціонал окремих послуг залишатиметься обмеженим з міркувань безпеки», — зазначив 12 березня Міністр юстиції Денис Малюська, пише В умовах війни доступ до низки державних реєстрів«Ми відновлюємо безпечне функціонування системи наших реєстрів, уже найближчим часом у регіонах, де не ведуться бойові дії, буде забезпечений доступ до усіх реєстрів мін’юсту. Проте функціонал окремих послуг залишатиметься обмеженим з міркувань безпеки», — зазначив 12 березня Міністр юстиції Денис Малюська, пише sud.ua.

27 березня 2022 року набрали чинності зміни до постанови КМУ (постанова від 24 березня 2022 року № 364) стосовно функціонування реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.

Про що йдеться у цих змінах.

Вони стосуються держреєстрації юросіб, ФОП та громадських формувань; речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; надання/отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР), у тому числі шляхом безпосереднього доступу до нього.

Також відповідно до постанови КМУ:

припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в межах адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджується Міністерством юстиції;

в межах адміністративно-територіальних одиниць, що не включені до затвердженого Міністерством юстиції переліку, доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, забезпечується з урахуванням зумовлених умовами воєнного стану технічних характеристик (можливостей);

у разі появи загрози несанкціонованого доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, зокрема внаслідок тимчасової окупації державою-агресором певної адміністративно-територіальної одиниці, адміністратор таких реєстрів невідкладно припиняє доступ користувачів до них в межах відповідної території, про що у дводенний строк інформує Міністерство юстиції.

Цей Перелік адміністративно-територіальних одиниць затверджено Наказом від 01.04.2022 № 1307/5 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2022 р. N 386/37722, однак у Реєстрі нормативно-правових актів вказано, що цей наказ «ще не набрав чинності»).

Перелік не поширюється на Автоматизовану систему виконавчого провадження, доступ користувачів до якої надається/припиняється відповідно до законодавства.

Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану:

Донецька область:

Бахмутський район (крім міст Бахмут, Світлодарськ, Соледар, Часів Яр);

Волноваський район;

Краматорський район (крім міст Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, смт Олександрівка);

Маріупольський район;

Покровський район (крім міст Добропілля, Красногорівка, Курахове, Новогродівка, Покровськ, Селидове);

Горлівський район;

Донецький район;

Кальміуський район;

Запорізька область:

Бердянський район;

Василівський район;

Мелітопольський район;

Пологівський район;

Київська область:

Бориспільський район (крім міст Бориспіль, Переяслав, Яготин);

Броварський район;

Бучанський район;

Вишгородський район;

Фастівський район (крім міст Боярка, Фастів);

Луганська область;

Миколаївська область:

Баштанський район;

Вознесенський район (крім смт Доманівка, Братське, міста Южноукраїнськ);

Миколаївський район (крім міста Миколаїв);

Сумська область:

Конотопський район;

Охтирський район;

Роменський район;

Сумський район (крім міста Суми);

Шосткинський район;

Харківська область:

Богодухівський район (крім міст Валки, Богодухів, смт Краснокутськ);

Ізюмський район;

Куп’янський район;

Харківський район (крім смт Нова Водолага);

Чугуївський район (крім міста Зміїв);

Херсонська область;

Чернігівська область;

Автономна Республіка Крим;

місто Севастополь.

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