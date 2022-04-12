Мін’юст затвердив перелік територій, в межах яких припиняється доступ до єдиних та державних реєстрів (список) — Finance.ua

В умовах війни доступ до низки державних реєстрів було закрито. «Ми відновлюємо безпечне функціонування системи наших реєстрів, уже найближчим часом у регіонах, де не ведуться бойові дії, буде забезпечений доступ до усіх реєстрів мін’юсту. Проте функціонал окремих послуг залишатиметься обмеженим з міркувань безпеки», — зазначив 12 березня Міністр юстиції Денис Малюська, пише sud.ua.
27 березня 2022 року набрали чинності зміни до постанови КМУ (постанова від 24 березня 2022 року № 364) стосовно функціонування реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.
Про що йдеться у цих змінах.
Вони стосуються держреєстрації юросіб, ФОП та громадських формувань; речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; надання/отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР), у тому числі шляхом безпосереднього доступу до нього.
Також відповідно до постанови КМУ:
припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в межах адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджується Міністерством юстиції;
в межах адміністративно-територіальних одиниць, що не включені до затвердженого Міністерством юстиції переліку, доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, забезпечується з урахуванням зумовлених умовами воєнного стану технічних характеристик (можливостей);
у разі появи загрози несанкціонованого доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, зокрема внаслідок тимчасової окупації державою-агресором певної адміністративно-територіальної одиниці, адміністратор таких реєстрів невідкладно припиняє доступ користувачів до них в межах відповідної території, про що у дводенний строк інформує Міністерство юстиції.
Цей Перелік адміністративно-територіальних одиниць затверджено Наказом від 01.04.2022 № 1307/5 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2022 р. N 386/37722, однак у Реєстрі нормативно-правових актів вказано, що цей наказ «ще не набрав чинності»).
Перелік не поширюється на Автоматизовану систему виконавчого провадження, доступ користувачів до якої надається/припиняється відповідно до законодавства.
Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану:
Донецька область:
Бахмутський район (крім міст Бахмут, Світлодарськ, Соледар, Часів Яр);
Волноваський район;
Краматорський район (крім міст Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, смт Олександрівка);
Маріупольський район;
Покровський район (крім міст Добропілля, Красногорівка, Курахове, Новогродівка, Покровськ, Селидове);
Горлівський район;
Донецький район;
Кальміуський район;
Запорізька область:
Бердянський район;
Василівський район;
Мелітопольський район;
Пологівський район;
Київська область:
Бориспільський район (крім міст Бориспіль, Переяслав, Яготин);
Броварський район;
Бучанський район;
Вишгородський район;
Фастівський район (крім міст Боярка, Фастів);
Луганська область;
Миколаївська область:
Баштанський район;
Вознесенський район (крім смт Доманівка, Братське, міста Южноукраїнськ);
Миколаївський район (крім міста Миколаїв);
Сумська область:
Конотопський район;
Охтирський район;
Роменський район;
Сумський район (крім міста Суми);
Шосткинський район;
Харківська область:
Богодухівський район (крім міст Валки, Богодухів, смт Краснокутськ);