Мін’юст стягнув 25% акцій «Крюківського вагонобудівного заводу» — деталі

Фондовий ринок
Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України до Станіслава Гамзалова про застосування санкції. За позовом Мін’юсту у дохід держави стягнуто 25% акцій «Крюківського вагонобудівного заводу».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Суть справи

Гамзалов є власником низки російських підприємств, які здійснювали матеріально-технічне забезпечення російської федерації у її збройній агресії проти України, зокрема постачали товари для підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора.
На підставі рішення суду в дохід держави стягнуто 25% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», які перебували в опосередкованому володінні відповідача.
Наразі триває строк для подання апеляційної скарги.
Раніше, 15 грудня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію українських активів російського бізнесмена Станіслава Гамзалова — 25% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
У листопаді 2025 року Крюківський вагонобудівний завод заявив, що у законопроєкті про держбюджет на 2026 рік не передбачено фінансування для придбання нових пасажирських вагонів.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
