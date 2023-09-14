Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска через Х — Finance.ua

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Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска через Х

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Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска через Х
Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска через Х
Мін'юст США звинуватив власника соціальної мережі Х (раніше Twitter) Ілона Маска в порушенні конфіденційності даних користувачів соцмережі.
Про це пише Axios із посиланням на позов.
«Маск здійснював ретельний контроль над X Corp. і іноді давав накази співробітникам, які могли поставити під загрозу конфіденційність і безпеку даних», — ідеться в матеріалах справи.
У цій справі Мін'юст США діє від імені Федеральної торгової комісії (FTC). Під час розслідування Комісія «виявила хаотичну обстановку в компанії, через що виникли серйозні питання, чи забезпечував Маск та інші менеджери дотримання вимог до X Corp. і якщо так, то яким чином».
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Суд просять відхилити «безпідставне» клопотання компанії X про припинення угоди про конфіденційність. Це рішення дасть змогу Маску не давати свідчення за висунутими звинуваченнями.
Мін'юст США вказує, що мільярдер прекрасно знав про те, як соцмережа використовує призначені для користувача дані, а також про її зусилля щодо дотримання Адміністративного указу 2022 року.
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Таким чином Мін'юст США намагається домогтися, щоб соцмережа виконувала підписані раніше угоди про конфіденційність призначених для користувача даних.
Свідчення проти Маска дала й екс-менеджерка з інформаційної безпеки Х Леа Кісснер. За її словами, ухвалені мільярдером рішення щодо скорочення витрат послабили контроль соцмережі над використанням користувацьких даних.

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За матеріалами:
НВ
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